На авианосце "Шарль де Голль" нашли коронавирус

Коронавирус, похоже, подорвал боеспособность ВМС Франции. Пневмонией нового типа заболели сразу 50 моряков на крупнейшем боевом корабле страны - авианосце "Шарль де Голль", сообщает ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство.

"После объявления о подозрении на наличие COVID-19 у членов экипажа авианосца "Шарль де Голль" команда медицинской службы Вооруженных сил была отправлена на борт. Проведенные тесты подтвердили 50 случаев заражения COVID-19 среди экипажа", - сообщили в минобороны Пятой республики.

В настоящее время медики продолжают проверять экипаж, и количество инфицированных может увеличиться. Всех заболевших уже поместили в карантин.