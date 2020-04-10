На российско-белорусской границе появились санитарные фильтры

Все откровенней внутренний голос аккуратности и соблюдения режима безопасности срабатывает на административных границах Союзного государства, свидетельствуют белорусские источники, уточняя, в частности, что санитарно-карантинные пункты появились не только в районах Витебской области.

Сотрудники белорусской эпидемиологической службы, ГАИ и транспортной инспекции проводят системный контроль всего въезжающего транспорта в РБ для исключения завоза и снижения распространения коронавирусной инфекции.

Вот, например, главный врач Лиозненского районного центра эпидемиологии Алексей Дягель подтвердил, что весь грузовой транспорт, который идет транзитом, регистрируется. Водители фур обязаны за сутки проехать территорию Беларуси, останавливаясь только в специально оборудованных местах.

А вот если "белорусский водитель решил остаться дома, то он заполняет анкету и обязан самоизолироваться на 14 дней. Те же требования к водителям и пассажирам легкового транспорта", - уточнил Дягель, добавив, что в случае обнаружения у водителя или пассажиров повышенной температуры, информация об этом передается в учреждения здравоохранения.

Кстати, в начале апреля через границу в этом районе в Беларусь заезжало, по данным агентства, от 120 до 420 машин. В основном это были тяжеловесные фуры. Водитель одной из них, родом из Витебска, сейчас работает в российской компании. "Везу товар в родной город и пока не знаю, загрузят ли машину в обратный путь. Если нет, останусь дома", - рассуждает мужчина.

Стоит добавить, что на закате уходящей недели, за чуть более два часа работы, эксперты проверили на границе свыше 50 транспортных средств. Все водители с пониманием реагируют на новые условия прохождения границы, резюмирует БЕЛТА.