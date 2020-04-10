Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в апреле

Банк России на ближайшем заседании совета директоров 24 апреля рассмотрит снижение ключевой ставки как один из вариантов. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на еженедельной онлайн-конференции.

"При принятии решения по ставке мы сейчас учитываем вопросы финансовой стабильности, поэтому мы весь этот баланс рисков учтем, и вариант снижения ставки будет одним из рассматриваемых на следующем заседании совета директоров", - сообщила Набиуллина​​​.

Выступая неделю назад, глава ЦБ говорила, что регулятор видит "некоторый потенциал для снижения ключевой ставки в течение 2020 года". По ее словам, важно выбрать правильный момент, когда Банк России сможет использовать этот потенциал.

Ключевая ставка с 10 февраля находится на уровне 6% годовых. До этого Банк России провел цикл ее понижения - с июня 2019 года она упала на 1,75 процентных пункта. В марте ЦБ остановил снижение ключевой ставки на фоне волатильности финансового рынка из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть.