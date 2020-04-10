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10.04.2020 17:20
Рубрика: Экономика

Набиуллина рассказала об уровне инфляции в стране

Текст: Роман Маркелов

Уровень годовой инфляции в России к 6 апреля составил 2,8-2,9%. Об этом сообщила глава Банка России на еженедельной онлайн-конференции.

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По словам Набиуллиной, недельная инфляция в последние три недели складывалась заметно выше, чем обычно бывает в это время года. При этом такая динамика соответствует ожиданиям Центробанка по краткосрочным эффектам от ослабления курса рубля и роста спроса на ряд товаров из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом, уточнила она.

Таким образом, уровень годовой инфляции приближается к цели ЦБ, сформулированной как "вблизи 4%". В выступлении неделю назад глава ЦБ констатировала, что рост потребительских цен ожидаемо ускорился, но инфляция пока что все равно значительно ниже цели. По оценке регулятора, ценовой всплеск, скорее всего, окажется недолгим, а в среднесрочной перспективе он сгладится последствиями ограничения спроса. Если ситуация пойдет по такому сценарию, то Банк России готов продолжить понижение ключевой ставки в 2020 году с текущих 6% годовых, говорила Набиуллина.

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