Небензя: Нужно снять санкции с развивающихся стран

Отменить все односторонние и многосторонние санкции против развивающихся стран на фоне угрозы коронавируса, введенные не ООН, призвал Василий Небензя. Постоянный представитель России при организации, выступая на заседании Совета безопасности, напомнил о том, что "пришло время солидарности, которая не должна завесить от политических предпочтений".

"Развивающиеся страны сталкиваются с огромными вызовами, и им в первую очередь следует оказывать помощь. ООН - лучшая платформа для координации такой помощи", - цитирует Небензю РИА Новости.

Пандемия коронавируса уже охватила большинство стран. По данным ВОЗ, в мире в мире зафиксировано уже больше 1,4 миллиона случаев заражения, более 85,5 тысячи человек скончались.