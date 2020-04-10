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10.04.2020,  
13:25
Текст:  Майя Бирюкова

NI назвал тактические ракетные комплексы визитной карточкой России

Мобильные ракетные комплексы The National Interest назвал визитной карточкой России. Автор материала Калеб Ларсен пишет, что они имеют ряд преимуществ по сравнению с ракетными комплексами шахтного базирования, хотя и не так защищены.

Фото: Телеканал Звезда / youtube.com
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NI приводит данные Центра международных и стратегических исследований в Вашингтоне, согласно которым российская "коллекция" ракет, включающая наследие СССР, является крупнейшей в мире. Подробно автор останавливается на трех системах.

Во-первых, это советский тактический ракетный комплекс дивизионного звена "Точка". На вооружение СССР он поступил в 1975 году. На Западе ракеты получили кодификацию SS-21 Scarab. Они могут иметь различные типы боеголовок, в то числе - ядерные. Пусковая установка стоит на автомобильном амфибийном шасси, что значительно расширяет ее мобильность. Подготовка к пуску занимает 16 минут.

Постепенно сменяющий "Точку" комплекс - пишет NI - это "Искандер", по классификации НАТО SS-26 Stone. Он отличается увеличенным радиусом действия и боеголовкой большего размера. Они имеют высокую точность поражения цели и обладают лучшей защитой во время транспортировки, чем предшественники.

Еще одно семейство - это "Ониксы", пишет NI, выпускаемые в противокорабельном и наземном вариантах. Калеб Ларсен особенно отметил экспортный успех этих ракет: в частности, поставки в Сирию, Индонезию и Вьетнам.

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ракеты
Фото: istock
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