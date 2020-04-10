Новак: Новая сделка ОПЕК+ продлится 2 года до 1 мая 2022 года

Министр подчеркнул, что при необходимости допускает возможность корректировки условий сделки в зависимости о ситуации на мировом рынке нефти. В том числе он не исключил восстановления добычи, отметив, что теперь, после согласования новой сделки, очень важно проводить тщательный мониторинг рынка.

По новым условиям общее сокращение производства нефти в мае-июне составит 10 млн баррелей в сутки, с 1 июля 2020 года на 8 млн баррелей в сутки, а в 2021 году - 6 млн баррелей в сутки.

По словам министра, участники сделки рассчитывают, что другие нефтедобывающие страны сократят производство еще на 5 млн баррелей в сутки в мае-июне этого года.

Официально в новом соглашении, как и ранее, будут участвовать 23 страны. Они сократят добычу на 23%, Россия и Саудовская Аравия от уровня 11 млн баррелей в сутки, а потом от 8,5 млн баррелей в сутки. Максимальная квота обеих стран в первые два месяца составит - 2,53 млн баррелей в сутки. Другие страны, участвующие в соглашении будут сокращать добычу от уровня октября 2018 года. Кроме Саудовской Аравии и России крупно сократить добычу должны будут: Ирак - на 1 миллион баррелей в сутки, ОАЭ - 0,7 миллиона баррелей в сутки, Нигерия - 0,45 миллиона баррелей в сутки.

Мексика, из-за которой затягивалось окончательное согласование сделки, сократит добычу только на 100 тыс. баррелей в сутки (планировалось - 400 тыс.). Выполнить квоту стране поможет сокращение производства на 250 тыс. баррелей со стороны США.