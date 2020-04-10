Новак призвал соблюсти баланс интересов потребителей и производителей

О необходимости соблюдения баланса интересов потребителей и производителей на энергорынке, заявил глава Минэнерго России Александр Новак, выступая на встрече министров энергетики стран G20. Об этом сообщается в официальном Twitter российского ведомства.

Министр подчеркнул, что восстановление стабильности энергорынка и обеспечение энергобезопасности являются ключевыми в решении проблем, связанных со здравоохранением, благополучием людей.

Он также отметил, что дальнейшее обострение кризиса в энергетической сфере повлечет серьезные социально-экономические последствия. "Падение инвестиций в нефтегазовом секторе, разорение компаний приведет к другим проблемам, с которыми устойчивый рост невозможен",- сказал Новак.

Глава российского ведомства призвал участников встречи к совместным действиям и принятию результативных мер по восстановлению энергетического рынка.