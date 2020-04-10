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Новый фильм Скорсезе может выйти на сервисах Apple или Netflix

Новости
    10.04.2020, 17:33
Текст:   Козьма Лоханкин

Новый фильм Мартина Скорсезе, чья премьера запланирована на 2021 год, может быть профинансирован и выпущен одной из онлайн-платформ.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Как сообщает, ссылаясь на свои источники, газета The Wall Street Journal, студия Paramount, изначально взявшаяся за проект, в итоге сочла его слишком дорогим.

Причём отмечается, что сомнения у боссов Paramount возникли ещё до кризиса, связанного с пандемией коронавируса. А в нынешних условиях производственный бюджет картины с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро - 200 миллионов долларов - кажется студии слишком большим.

Теперь судьба фильма, который называется "Убийцы цветочной луны" (Killers of the Flower Moon) оказалась под вопросом. И Paramount позволила Скорсезе предложить свой фильм кому-нибудь ещё. Среди тех, к кому обратился Мартин, оказались онлайн-сервисы Apple и Netflix, а также студии Universal и MGM.

Напомним, предыдущий фильм мэтра - блистательный "Ирландец" - вышел на Netflix.

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