Новый фильм Скорсезе может выйти на сервисах Apple или Netflix

Новый фильм Мартина Скорсезе, чья премьера запланирована на 2021 год, может быть профинансирован и выпущен одной из онлайн-платформ.

Как сообщает, ссылаясь на свои источники, газета The Wall Street Journal, студия Paramount, изначально взявшаяся за проект, в итоге сочла его слишком дорогим.

Причём отмечается, что сомнения у боссов Paramount возникли ещё до кризиса, связанного с пандемией коронавируса. А в нынешних условиях производственный бюджет картины с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро - 200 миллионов долларов - кажется студии слишком большим.

Теперь судьба фильма, который называется "Убийцы цветочной луны" (Killers of the Flower Moon) оказалась под вопросом. И Paramount позволила Скорсезе предложить свой фильм кому-нибудь ещё. Среди тех, к кому обратился Мартин, оказались онлайн-сервисы Apple и Netflix, а также студии Universal и MGM.

Напомним, предыдущий фильм мэтра - блистательный "Ирландец" - вышел на Netflix.