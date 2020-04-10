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10.04.2020 17:22
Рубрика: Общество

В Перу найдены останки неизвестных приматов, пересекших океан на "плотах"

Текст: Алена Ларина
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Перу были обнаружены зубы ранее неизвестных науке обезьян, обитавших на территории нынешнего Египта около 34 миллионов лет назад. Как считают ученые, они могли пересечь Атлантику и попасть в Южную Америку на плотах.

В исследовании на эту тему, опубликованном в журнале Science, выдвигаются предположения, как это могло произойти.

До сих пор было известно, что широконосым обезьянам каким-то образом удалось примерно 30 миллионов лет назад перебраться из Африки в Южную Америку. Возможно, это произошло с помощью плавающих бревен или травяных плотов.

Фото: iStock
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Но в 2015 году палеонтологи установили, что была еще и вторая линия африканских приматов, попавших в Южную Америку. Это подтвердила находка в перуанской Амазонии недалеко от местечка Укаяли двух обломков зубов ранее неизвестного вида мелких приматов, которому дали имя Ucayalipithecus perdita или укаялипитекус.

В 2016 году профессор из Университета Южной Калифорнии Эрик Сейфферт при изучении находки увидел сходство окаменелостей с зубами вымерших 32 миллиона лет назад египетских обезьян семейства Parapithecidae. Тогда в Укаяли отправилась новая экспедиция, во время которой ученые буквально просеяли слой осадочных отложений длиной сто метров вдоль реки Юруа и нашли два хорошо сохранившихся нижних зуба, принадлежащих новому виду. Их сходство с зубами египетских обезьян подтвердило гипотезу происхождения укаялипитекус от африканских предков.

Авторы открытия считают его совершенно уникальным, так как оно говорит о том, что, кроме широконосых обезьян и грызунов - кавиоморфов существует третья линия млекопитающих, совершивших трансатлантическое путешествие из Африки в Южную Америку. Они обладали большой выносливостью. Возможно, эти обезьяны оказались в океане не по своей воле - на плотах из растительности, которые оторвал от берега шторм.

По мнению ученых, миграция произошла около 34 миллионов лет назад, когда антарктический ледяной щит начал нарастать, а уровень моря упал.

Общество Наука В мире Южная Америка Перу

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