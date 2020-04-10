Педагогические вузы в России сменят учредителя

В списке таких вузов значатся Московский педагогический государственный университет, Омский государственный педагогический университет, Новосибирский государственный педагогический университет, Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Томский государственный педагогический университет, Уральский государственный педагогический университет, Московский государственный психолого-педагогический университет и другие.

Зачем это нужно? Что это даст школам и вузам?

Поясним историю вопроса. До 2018 года в России существовало одно общее министерство образования и науки, и все вузы были в его подчинении. Затем ведомства разделили - на Минпросвещения и Минобрнауки. Педагогические вузы остались в ведении последнего. Тогда как Минпросвещения последние полтора года занималось только школами, колледжами и техникумами.

Однако для России традиционным был другой уклад, когда отраслевые вузы подчинялись профильным ведомствам: медицинские - Минздраву, сельскохозяйственные - Минсельхозу и так далее. Например, сегодня у Минсельхоза в подчинении 58 вузов, у Минздрава - 46, у Минкультуры - 48.

Логично, что и педагогические вузы теперь будут работать под крылом профильного министерства. Так оно сможет самостоятельно формировать контрольные цифры приема, эффективнее влиять на образовательные программы, прохождение студентами практики и повышение квалификации. В общем, заниматься своими кадрами без посредников.

"Министерство обеспечит прямое включение вузов в систему профессионального развития педагога. Это существенное обновление содержания образования, повышение практико-ориентированности образовательных программ, развитие исследовательской культуры обучающихся и педагогов, повышение степени участия студентов в образовании школьников и развитие механизмов наставничества, - объяснили в Минпросвещения. - Таким образом, каждый университет, имея свою собственную программу развития, будет напрямую включен в работу, поставленную президентом по вхождению России в десятку лучших стран мира по качеству школьного образования".

Что еже важно? Будет выстроена более четкая вертикаль профподготовки колледж - вуз. Ведь работу педагогических колледжей уже давно координирует "минпросвет". Школы смогут заказывать себе кадры "под ключ" - например, подготовку многопрофильного учителя для сельской местности по целевому набору. Часть образовательных модулей для такого специалиста можно будет дать на базе вуза, а часть - на базе колледжа с учетом его материальной базы, мастерских и лабораторий. Планируется также, что выпускники педагогических колледжей смогут продолжить обучение в педвузе по индивидуальному плану.

Кроме того, в рамках нацпроекта "Образование" Минпросвещения реализует федеральный проект "Учитель будущего". Он предполагает, что педагогическое образование сильно изменится. Будут обновляться программы, у студентов-педагогов будет больше практики. На базе лучших школ планируется создать стажировочные площадки для студентов и уже работающих учителей.

"Сегодня мы попали в сложную ситуацию с коронавирусом, когда именно школе нужны новейшие технологии. И если бы в педвузах система образования была встроена немного по-другому, возможно, сейчас учителям было бы гораздо легче. Успех в обучении школьников в первую очередь зависит от уровня педагогического образования в стране", - заявила председатель совета академической гимназии №56 Санкт-Петербурга Майя Пильдес.

"Это очень важный этап, и профессиональное сообщество давно о нем говорило. Нужно сконцентрировать усилия школ и педагогических вузов в одном центре: тогда решения в системе образования будут приниматься быстрее и эффективнее. Передача педвузов в ведение минпросвещения, на мой взгляд, позволит улучшить качество практики студентов и систему профориентации", - добавила она.

Комментарий

Алексей Лубков, ректор МПГУ:

- Это решение я однозначно поддерживаю, так как подготовка педагогических кадров, повышение квалификации и содержание общего образования сейчас будет рассматриваться в комплексе. Но вместе с тем хочу подчеркнуть, что мы по-прежнему остаемся частью высшей школы страны. Хотя бы уже потому, что подготовку педагогических кадров ведет также более 200 непедагогических вузов. Впереди работа в единой команде: научное и методическое обеспечение подготовки учителя, в том числе для села, решение проблемы содержания общего образования, воспитания детей. Для этого необходима мощная современная ресурсная база. И здесь мы рассчитываем на поддержку нашего учредителя.