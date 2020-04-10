Перебоев с лекарствами не будет

В условиях эпидемии многих волнует вопрос: не возникнет ли в наших больницах и аптеках дефицита лекарств, работают ли фармпредприятия как обычно, или им тоже приходится сокращать персонал и отправлять людей на самоизоляцию?

На эти вопросы "РГ" ответил генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев.

Виктор Александрович, так есть ли основания для беспокойства?

Виктор Дмитриев: Все ведущие фармацевтические компании в полной мере осознают свою высокую ответственность за спокойствие людей, за обеспечение медицинских организаций и населения необходимыми лекарствами.

Они направляют свои силы и ресурсы на создание и производство препаратов, которые так нужны сейчас всем. Фармотрасль осуществляет все необходимые действия для сохранения непрерывности производства и обеспечения бесперебойных поставок лекарств для пациентов как в нашей стране и странах ЕАЭС, так и в государствах, обратившихся за помощью к России.

Все фармпредприятия работают в штатном режиме, во всех регионах, где действуют наши заводы, мы контактируем с администрациями, региональными минздравами и другими ведомствами, обеспечивающими безопасность населения.

Компании - члены АРФП проводят исследования, используя свой опыт и наработки, помогают пациентам и тем, кто сейчас борется за жизнь и здоровье людей. Так, компания "Санофи" разрабатывает вакцину-кандидат от COVID-19, опираясь на свой опыт создания препаратов против тяжелого острого респираторного синдрома (SARS). В компании "Такеда" ведется разработка поликлонального гипериммунного глобулина, который предназначен для лечения пациентов с высоким риском развития пневмонии COVID-19, а также изучается возможность переориентации уже имеющихся на рынке препаратов и молекул на лечение коронавирусной инфекции. Подобные исследования ведут и многие другие компании.

А какие благотворительные проекты реализуют сейчас члены ассоциации?

Виктор Дмитриев: Компании - члены АРФП безвозмездно передают средства индивидуальной защиты гражданским и религиозным организациям. Так, группа компаний "Брайт Вэй" передала тысячу масок в администрацию Наро-Фоминского района для распределения среди медицинских организаций. Получателями масок стали монахи и послушники Валаамского монастыря. Компания "Полисан" направила партию медикаментов, предназначенных для комбинированного лечения пациентов с тяжелой и средней формой коронавирусной пневмонии в Индонезию. Российские специалисты представили схему лечения и выразили готовность провести видеоконференцию с минздравом и профильными больницами страны.

В первые дни эпидемии прошла информации, что Китай перестал поставлять нам субстанции для производства многих препаратов. Это правда?

Виктор Дмитриев: Действительно, львиная доля субстанций, которые закупают наши предприятия, производится в Китае, Индии и Евросоюзе. На первом этапе пандемии в КНР остановили химические предприятия, которые занимаются выпуском фармсубстанций. Были введены дополнительные ограничения и на границах наших стран. Существовали опасения, что мы не сможем обеспечить производство лекарств в обычных объемах. Но мы посчитали все ресурсы и выяснили, что имеющихся запасов вполне достаточно. А с середины марта поставки из КНР возобновились, причем пока по старым ценам, поэтому ответственно заявляю, что дефицита основных жизненно необходимых препаратов не будет. Возможно, в новых контрактах цены на субстанции будут повышены, но пока этот период мы прошли безболезненно, не допустив дефицита лекарств.

Другое дело, что по целому ряду препаратов резко увеличился спрос. Один такой пример - противомалярийный препарат, который сейчас применяется в схеме лечения коронавирусной пневмонии. Причем спрос на него резко вырос во всем мире. Его производит в России всего одна компания, запланированные объемы она выполнила, более того, поставила препарат дополнительно. Сейчас решается вопрос об увеличении его производства. Кроме того, правительство принимает решения, которые с учетом ситуации позволят ускоренно регистрировать в нашей стране и медицинские изделия, и препараты.

Нет ли опасений, что коронавирус может попасть на фармпредприятия и в производимые на них лекарства?

Виктор Дмитриев: Это полностью исключено! Правила надлежащей производственной практики (GMP) гарантируют безопасность выпущенной продукции, и здесь не появилось ничего нового, что могло бы повлиять на безопасность лекарств на этапе производства. Все шлюзы, обеспечивающие чистоту помещений, подготовка воздуха для них, индивидуальная вентиляция и т.д. как работали, так и работают. Однако новые риски возникли с эпидбезопасностью сотрудников. Но даже если выяснится, что непосредственно в цеху был человек, инфицированный коронавирусом, все гарантии для потребителя сохраняются. Ведь в основных цехах все сотрудники работают, как космонавты, в специальных защитных костюмах и особых респираторах. Такая система защиты была создана, конечно, в первую очередь для самих сотрудников, ведь им приходится работать там, где производятся, например, антибиотики или психотропные препараты. Но защита работает в обе стороны, поэтому любая инфекция останется только внутри защитного костюма и не выйдет наружу.

А если заболеет часть персонала предприятий, не остановит ли это производственные линии?

Виктор Дмитриев: Это сегодня самая главная задача - сохранить работоспособные коллективы. Ведь если на предприятие будет занесен коронавирус, даже во вспомогательные цеха, его придется останавливать. Поэтому, согласно распоряжениям главного государственного санитарного врача, проводятся жесткий контроль за состоянием работников. Обязательна трехразовая термометрия - утром, в обед и вечером у всех работников измеряется температура, результаты фиксируются под роспись. И если мы видим хотя бы незначительное повышение температуры, сотрудника отправляют домой. Выйти на работу он сможет только со справкой от врача о снятии диагноза. Но пока случаев заражения коронавирусом ни на одном предприятии не выявлено.

Конечно, на производстве должны присутствовать все необходимые специалисты. Например, уполномоченные представители по качеству - это специально подготовленные сертифицированные сотрудники. Если такой специалист не сможет выполнять свои обязанности, производство должно быть остановлено. Именно поэтому на предприятиях готовят на эту позицию по 3-4 человека. Мы проанализировали ситуацию, отменили все отпуска, отгулы и т.п. Фармотрасль с задачами справляется, компании работают, не останавливались ни на час, и по многим позициям нарастили выпуск лекарств.