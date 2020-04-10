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10.04.2020 11:01
Рубрика: Культура

Первый канал покажет живые концерты звезд

Текст: Сусанна Альперина

С момента начала самоизоляции выяснилось, что в Сети большим успехом пользуются концерты звезд. Цифры просмотров порой превышали 5 миллионов, гонорары отдельных исполнителей и групп возросли. Сетевые площадки стали бороться за исполнителей. Тенденцию уловил Первый канал. И вот уже объявлено, что он запускает премьерную линейку "Вечерний Unplugged". Второе слово в названии означает отключение от сети. Буквально - "вилка из розетки". Некоторые могут вспомнить о том, что когда-то была такая культовая программа на канале MTV - "MTV Unplugged".

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Итак, зрителей ждут живые акустические концерты, которые можно посмотреть, пройдя по ссылке www.1tv.ru/unplugged. Начинаются они с сегодняшнего дня - 10 апреля в 00:15. "Акустический проект "Вечерний Unplugged" станет крупнейшей концертной площадкой в стране на то время, пока мы все сидим дома и попасть на живой концерт невозможно", - говорится в релизе канала. Первые концерты в рамках проекта дадут Гарик Сукачев, Баста, Uma2rman, Полина Гагарина, Диана Арбенина, Евгений Маргулис, Валерий Сюткин, Дима Билан, Пелагея, Сергей Галанин, Петр Налич и другие.

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