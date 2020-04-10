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10.04.2020 17:17
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Исследование: человек сам виноват в появлении новых смертоносных вирусов

Текст: Лариса Ионова
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Ученые выяснили, что новые, неизвестные ранее науке вирусы появляются в результате антропогенных факторов: человек своей деятельностью сам наживает себе врагов.

Чем хуже становится среда обитания, чем больше ухудшается экология, тем больше вероятности возникновения новых агрессивных микроорганизмов. Международная группа ученых провела большое исследование, результаты которого опубликованы в журнале Royal Society Publishing.

Фото: iStock
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Инфекционные заболевания, которые происходят от животных и заражают людей, составляют большинство возникающих вирусных заболеваний и становятся одной из самых больших проблем, стоящих перед человечеством. При этом распространение болезней значительно недооценивается, особенно в отдаленных регионах, где люди имеют ограниченный доступ к здравоохранению, зато ближе к животному миру. Болезни также трудно диагностировать, поскольку они могут носить легкие симптомы, а также потому, что в удаленных регионах передача инфекции от человека к человеку ограничена.

Чтобы исследовать драйверы вирусных переливов, ученые оценили количество вирусов, которыми млекопитающие виды поделились с людьми. Среди 142 изученных зоонозных вирусов 139 вирусов имели по крайней мере одного хозяина млекопитающего. Обнаружение зоонозного вируса методом ПЦР или серологии указывает на потенциальную возможность того, что этот вид может служить источником распространения вируса среди людей путем прямой или косвенной передачи в прошлом или в какой-то момент в будущем. Исследователи установили, что риск передачи вируса был самым высоким от тех животных, которые массово расплодились и расширили ареол своего обитания, приспособившись к жизни рядом с человеком. Больше всего зоонозных вирусов имеют одомашненные виды, приматы и летучие мыши. По мнению ученых, эпидемии распространяются чаще всего через одомашненных животных. У них с человеком в восемь раз больше общих вирусов, чем у диких животных.

Но есть группа диких млекопитающих, которые хорошо адаптировались к поведению человека. Стремительная урбанизация хоть и привела к уменьшению их численности, но остались те, которые лучше приспособились к новым условиям жизни. Это прежде всего некоторые грызуны, летучие мыши и приматы.

Фото: iStock
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Наконец, еще одну группу составили дикие виды, находящиеся на грани вымирания - из-за охоты, использования человеком в качестве товара, а также из-за ухудшения качества среды обитания. По данным исследователей, они переносят вдвое больше зоозных вирусов, чем животные, популяция которых сокращается по другим причинам.

Эксплуатация дикой природы - охота и торговля - способствует тесному контакту между дикими животными и людьми. Чем хуже среда обитания диких животных, тем шире возможности для взаимодействия их и человека, что способствует передаче зоонозных заболеваний.

Таким образом, одомашнивание животных, вторжение человека в места обитания диких животных стали ключевыми причинами возникновения инфекционных заболеваний в глобальном масштабе.

"Оценивая данные по диким и одомашненным видам млекопитающих, которые имеют общие с человеком вирусы, мы показываем, что видовое обилие и конкретные угрозы вымирания связаны с количеством вирусов, общих с человеком для всех видов млекопитающих, что имеет важное значение для понимания риска распространения вирусов", - пишут исследователи.

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