Польховский станет главным тренером сборной России по биатлону

Валерий Польховский сменит на посту главного тренера сборной России по биатлону Анатолия Хованцева.

Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России такое решение было принято на заседании правления СБР, которое состоялось в пятницу.

"Решено направить на согласование в Минспорт РФ кандидатуру Валерия Польховского на должность главного тренера сборных команд России по биатлону в сезоне-2020/21", - говорится в сообщении.

Два последних сезона сборную возглавлял Анатолий Хованцев. Однако завершившийся сезон стал откровенно провальным. Помимо золота Александра Логинова на чемпионате мира мужская и женская команды не одержали ни одной победы на этапах Кубка мира.

Польховский ранее занимал пост главного тренера сборной. Он также является вице-президентом СБР по организации деятельности сборных команд России.