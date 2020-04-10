Порог ипотеки для обращения за кредитными каникулами повышается

Правительство повышает предельный размер ипотеки для обращения за кредитными каникулами. Он будет дифференцированным для разных регионов. Для Москвы это 4,5 миллиона рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление, уточняющее правила кредитных каникул для граждан, чьи доходы пострадали от негативного эффекта коронавируса, в части ипотечного кредитования. В первоначальной версии программы за отсрочкой можно было обратиться, если ипотека не превышала 1,5 миллиона рублей.

"Для большинства граждан жилье - это долгосрочная, дорогая инвестиция и временные трудности, которые связаны с распространением коронавируса, они не должны мешать их планам по приобретению собственной квартиры или дома. Слишком много усилий и труда люди вкладывают в эту покупку", - подчеркнул глава кабинета министров на совещании по экономическим вопросам. Чтобы помочь людям, решено повысить уровень займа. При этом учтено, что от региона к региону стоимость жилья разнится.

- Так, для Москвы, где жилье самое дорогое, предельный размер составит 4,5 миллиона рублей, - рассказал Мишустин, - для Московской области, Санкт-Петербурга, регионов, которые входят в Дальневосточный федеральный округ, - 3 миллиона рублей, а для остальных субъектов Российской Федерации - 2 миллиона рублей.

Эти значения, по словам премьер-министра, были получены после анализа объективных данных рынка ипотечных займов за последние два года. "Уверен, что такое решение поможет основному числу тех, у кого есть ипотека", - заключил глава кабмина.