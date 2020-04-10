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Рубрика: Власть

Посол: Помощь из РФ поможет Республике Сербской справиться с COVID-19

Текст: Александр Борисов (Баня-Лука, Республика Сербская)
Петр Иванцов Фото: пресс-служба Посольства РФ в БиГ Петр Иванцов Фото: пресс-служба Посольства РФ в БиГ
Петр Иванцов Фото: пресс-служба Посольства РФ в БиГ

Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставили в Республику Сербскую (РС) военных медиков, специалистов подразделений РХБ защиты и пять единиц военной и специальной техники для оказания помощи в борьбе с COVID-19. В аэропорту Баня-Луки россиян торжественно встречали сербский член Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик, президент и премьер-министр РС Желька Цвиянович и Радован Вишкович, посол РФ в БиГ Петр Иванцов.

Фото: Александр Борисов
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Корреспонденту "РГ" удалось пообщаться с главой российской дипломатической миссии в Сараево, который выразил уверенность, что совместными усилиями нам удастся справиться и с этим вызовом. Иванцов пояснил, что решение об оказании помощи Республики Сербской со стороны Российской Федерации для борьбы с распространением коронавирусной инфекции (КВИ) было принято в связи обращениями со стороны руководства и органов власти РС.

Посол также сообщил, что "в свете складывающейся ситуации акцент будет сделан в первую очередь на проведении работ по предотвращению расширения вируса - современные российские технологии позволяют эффективно обеззараживать помещения, объекты и территорию таким образом, что после обработки они становятся гарантированно очищенными от присутствия коронавируса". "Бригады врачей-специалистов будут готовы оказать профессиональное консультационное содействие в организации работы по предотвращению заражения коронавирусной инфекцией и лечению, совместно с местными коллегами смогут вести прием больных, участвовать в диагностических мероприятиях", - отмечает высокопоставленный дипломат.

Между тем сербские лидеры из Боснии и Герцеговины не скрывали своих положительных эмоций, подчеркивая значимость для Республики Сербской братской поддержки из России. "Важно отметить, что помощь прибыла очень быстро. Это подтверждение наших хороших отношений и взаимопонимания", - считает президент РС Желька Цвиянович. В свою очередь Милорад Додик обратил внимание на то, что Россия и сама сталкивается с проблемой коронавируса. "Поэтому я особенно благодарен россиянам за всеобъемлющую помощь", - заявил политик.

В Боснии и Герцеговине рассчитывают на помощь РФ и КНР в борьбе с COVID-19

Напомним, что, в соответствии с Дейтонскими мирными соглашениями, БиГ имеет сложную систему власти, учитывающую интересы трех государствообразующих народов (сербов, хорватов и бошняков). Она состоит из двух частей (энтитетов) - Федерации Боснии и Герцеговины (мусульмано-хорватской) и Республики Сербской. По сути, это союз двух самостоятельных территориальных образований, над которыми стоят Совет министров и Президиум.

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