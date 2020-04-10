Правительство приобрело контроль над Сбербанком за 2,14 трлн рублей

Минфин от имени правительства приобрел у Банка России контрольный пакет акций Сбербанка (50% + 1 акция) за 2,139 трлн рублей, сообщили участники сделки.

Она состоялась 10 апреля согласно специально принятым законам. Стоимость сделки рассчитана по средневзвешенной цене за предшествующие 30 дней (с 9 марта по 7 апреля), составившей 189,44 рублей за обыкновенную акцию.

Ранее Банк России в рамках дополнительных операций по поддержке рубля (проводимых при цене нефти ниже 25 долларов за баррель Urals) уже начал конвертацию валюты из средств Фонда национального благосостояния для осуществления расчетов по сделке.

50% акций Сбербанка уже переданы правительству, передача оставшейся у Банка России одной акции будет осуществлена в соответствии с договором не позднее 6 мая 2020 года. Сохранение этой акции у Банка России необходимо для заключения акционерного соглашения между ним и правительством. Согласно закону о сделке, оно призвано защитить права миноритариев (которым не была предъявлена оферта о выкупе акций) и обеспечить преемственность корпоративного управления банка.

Согласно закону о продаже контрольного пакета Сбербанка, основная прибыль от сделки, полученная Банком России, должна быть перечислена им в федеральный бюджет (изначально предполагалось, что сделка обеспечит финансирование социальных инициатив Послания президента Федеральному Собранию). У Банка России, согласно закону, должны остаться только 300 млрд рублей. Однако если ему удастся продать в течение трех лет один или несколько санированных банков, он сможет оставить за собой еще до 200 млрд рублей, которые также пойдут на покрытие убытков от спасения подлежащих продаже банков.

"Хотел бы поблагодарить Центральный банк России за его чрезвычайно положительную роль в развитии Сбербанка в качестве его крупнейшего акционера и приветствую Фонд национального благосостояния страны в лице Министерства финансов России в качестве своего нового акционера, - приводятся слова главы Сбербанка Германа Грефа в сообщении банка. - Фактически в лице Фонда национального благосостояния акционером ПАО Сбербанк и главным выгодоприобретателем его деятельности становится весь народ России. Я и вся менеджерская команда приложим все усилия для того, чтобы стратегия Сбербанка, нацеленная на создание самых современных сервисов для клиентов, на технологическое лидерство, развитие экосистемы и рост прибыли, была реализована".