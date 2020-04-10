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Рубрика: Общество

Находка во Франции перевернула представление о неандертальцах

Текст: Денис Передельский
Фото: S. Deryck / Kenyon College in Gambier, Ohio Фото: S. Deryck / Kenyon College in Gambier, Ohio
Фото: S. Deryck / Kenyon College in Gambier, Ohio

Археологическая команда во главе с Брюсом Харди из колледжа Кеньон в Гамбье, штат Огайо (США) при проведении раскопок в долине реки Роны на юго-востоке Франции обнаружила остатки веревки возрастом 40-50 тысяч лет, сплетенной неандертальцами.

Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Открытие доказывает, что неандертальцы были гораздо умнее, чем мы думаем.

Фото: pixabay.com
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Фото: A. Valois / INRAP
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До сих пор считалось, что эти "кузены" современного человека были крайне примитивными. Они умели изготавливать каменные инструменты, но не более того.

Однако при проведении раскопок во Франции археологи совершили находку, которая меняет наше представление о неандертальцах. Они обнаружили то, что поначалу приняли за фрагмент древнего каменного инструмента.

Но исследование при помощи электронного микроскопа показало, что этот "фрагмент" на самом деле является переплетенными волокнами. Дальнейшее изучение помогло получить первое прямое доказательство того, что неандертальцы умели плести если не веревки в полном смысле этого слова, то нити и струны.

В данном случае сохранилась небольшая часть такой струны. Ее длина составляет всего лишь 6,2 мм, а толщина - 0,55 мм. Вероятно, изначально она была гораздо длиннее. Но, как установили ученые, эта нить была сплетена не менее 40-50 тысяч лет назад, и большая ее часть за прошедшее время истлела.

Установлено, что она была изготовлена из волокна, добытого с внутренней стороны коры деревьев. Вероятно, неандертальцы скручивали три пучка волокон сначала против часовой стрелки, а затем - по часовой стрелке, чтобы получилась нить.

По словам Харди, этот процесс подразумевает, что наши эволюционные кузены имели некоторое представление не только о пользе деревьев, которые могли снабжать их сырьем, но и о... примитивной математике.

Кроме того, находка намекает на то, что неандертальцы вполне могли уметь плести из нитей сетки, создавать подобие тканей и сумок.

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