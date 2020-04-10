Президент БК "Химки" Дмитрий Голубков обратился к болельщикам команды

Президент баскетбольного клуба "Химки" Дмитрий Голубков обратился к болельщикам подмосковной команды с благодарностью за многолетнюю поддержку и за верность виду спорта. Напомним, что в прерванном регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ химчане занимали первое место.

"Баскетбольный клуб "Химки" от всей души благодарит вас за многолетнюю поддержку, за преданность баскетболу и за верность желто-синим цветам! Сезон 2019/2020 обещал стать одним из самых ярких в истории БК "Химки". В команде был собран сильнейший за все время существования клуба состав. И наши с вами ожидания вполне оправдывались, - цитирует Голубкова официальный сайт клуба. - "Химки" уверенно возглавляли чемпионат Единой Лиги и находились в "зоне плей-офф" Евролиги. К сожалению, пандемия коронавируса не оставила шанса никому, и весь мировой спорт был поставлен на паузу. Исходя из ситуации, руководствами чемпионатов были приняты правильные решения: Единая Лига ВТБ досрочно завершила сезон, Евролига была приостановлена. Споры и разговоры об итогах и чемпионстве стоит оставить в стороне. Так как сейчас нашим общим приоритетом является здоровье и борьба с распространением вируса. Мы можем только сожалеть о том, что не увидим, какой результат могла бы в итоге показать наша команда в этом сезоне. Но мы обещаем, что "Химки" вернутся на площадку будучи еще сильнее, чтобы заслужить своей игрой право на чемпионство. Последние три сезона мы выступали в сильнейшей лиге Европы - Евролиге, не имея долгосрочных лицензий, а исключительно по спортивному принципу. И мы планируем остаться в числе лучших клубов Старого Света и будем ставить перед собой еще более дерзкие цели. А пока берегите себя и своих близких! Мы скоро снова увидимся на баскетболе!"

Напомним положение лидеров в прерванном чемпионате Единой лиги ВТБ:

1. БК "Химки" (Московская обл.) - 18 побед - 1 поражение;

2. ЦСКА (Москва) - 15-4;

3. "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 14-6;

4. УНИКС (Казань) - 12-6.

Интересно, что у остальных девяти команд на момент остановки интернационального турнира был отрицательный баланс побед и поражений.