Приставы приостановили проверки бизнеса до конца года из-за пандемии

Главный пристав страны заявил, что его служба уже приостановила до 1 мая текущего года назначение проверок всех поднадзорных организаций, а до 1 января 2021 года не будут проверяться поднадзорные организации, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательств. "Это не означает полную отмену внеплановых проверок, но они будут проводиться только по фактам причинения вреда жизни и здоровью граждан", - подчеркнул он.

До этого на официальном интернет-портале правовой информации было объявлено о приостановке до конца нынешнего года всех плановых проверок малого и среднего бизнеса, а именно выездных проверок, начатых ранее, выездных налоговых проверок, проверок онлайн, контроля за соблюдением требований валютного законодательства и так далее.

Объявлено, что разработанный Минэкономразвития РФ совместно с надзорными органами нормативный акт допускает проведение в 2020 году внеплановых проверок только при наличии вреда или угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновении чрезвычайных ситуаций, а также по поручениям президента и правительства России и по требованию прокурора.