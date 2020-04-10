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10.04.2020 18:00
Рубрика: Экономика

Приставы приостановили проверки бизнеса до конца года из-за пандемии

Текст: Александр Проценко
Российские приставы приостановили проверки предприятий малого и среднего бизнеса до конца года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов, выступая на виртуальном Петербургском международном юридическом форуме "9 1/2: Законы коронавируса".
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Главный пристав страны заявил, что его служба уже приостановила до 1 мая текущего года назначение проверок всех поднадзорных организаций, а до 1 января 2021 года не будут проверяться поднадзорные организации, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательств. "Это не означает полную отмену внеплановых проверок, но они будут проводиться только по фактам причинения вреда жизни и здоровью граждан", - подчеркнул он.

Фото: iStock
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До этого на официальном интернет-портале правовой информации было объявлено о приостановке до конца нынешнего года всех плановых проверок малого и среднего бизнеса, а именно выездных проверок, начатых ранее, выездных налоговых проверок, проверок онлайн, контроля за соблюдением требований валютного законодательства и так далее.

Объявлено, что разработанный Минэкономразвития РФ совместно с надзорными органами нормативный акт допускает проведение в 2020 году внеплановых проверок только при наличии вреда или угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновении чрезвычайных ситуаций, а также по поручениям президента и правительства России и по требованию прокурора.

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