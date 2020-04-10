Программу старшеклассников не будут переносить на следующий год

Учебная программа для старшеклассников (9-11х) не должна переноситься на следующий год. В отличие, например, от программы для учеников 1-8-х классов.

Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил замминистра просвещения Виктор Басюк.

- О досрочном полном завершении учебного года речи не идет. Школы могут выбрать свой индивидуальный вариант. По некоторым предметам можно закончить обучение детей: при этом материал четвертой четверти должен быть перенесен на следующий учебный год. Это не касается старшеклассников, - рассказал он. - 9-м - 11-м классам необходимо дать материал в полном объеме.