Путин назвал приоритет ракетно-космической отрасли

Новости

Минпромторг: Более 30 стран хотели бы закупить у России аппараты ИВЛ 16:03
Советские БТР-152 поддерживают в боевой готовности в армии Вьетнама 16:01
Машина времени. Новый ВАЗ-2107 продают по цене двух iPhone 16:00
Муцениеце заявила, что Прилучный выгнал ее с детьми из дома 15:59
Для сельских медиков закупят 8 тысяч автомобилей 15:53
В Совфеде назвали кощунством снос памятника маршалу Коневу в Чехии 15:42
Врачи рассказали, как возраст связан с желанием бросить курить 15:36
Netflix готовит продолжение "Взрывной блондинки" с Шарлиз Терон 15:33
В Вологде из горящего дома эвакуировали 13 человек 15:25
Московский бизнес получит поддержку от властей на 25 миллиардов рублей 15:19
Все новые авто обяжут оснащать системой автоматического включения фар 15:13
Нижегородский суд рассмотрит дело "подпольных банкиров" 15:12
Минкомсвязь считает законным отслеживание перемещений больных коронавирусом 15:00
Чуйченко: Бороться с пандемией - обязанность государства 14:56
Самый маленький кроссовер Toyota: технические характеристики и дата премьеры 14:53
В Мурманской области появится региональный центр кинопроизводства 14:53
В Калининградской области скончался пациент с коронавирусом 14:52
Описан возможный способ передачи коронавируса от животных человеку 14:52
Лев Лещенко объяснил, почему нарушил карантин 14:49
Финомбудсмен начал получать "коронавирусные" обращения потребителей 14:46
В Совбезе призвали создать новую медиаполитику по воспитанию молодежи 14:44
На авианосце "Шарль де Голль" нашли коронавирус 14:37
В Коми на карантин попало детское отделение райбольницы 14:28
В ЕАЭС разработан комплекс совместных антикризисных мер 14:25
Крымчане подали более 1000 заявок на кредитные каникулы 14:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
10.04.2020 15:53
Рубрика: Власть

Путин назвал приоритет ракетно-космической отрасли

Текст: Кира Латухина
Развитие пилотируемых полетов президент назвал безусловным приоритетом ракетно-космической отрасли.
Фото: kremlin.ru Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Вчера глава государства обсудил ситуацию на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. А сегодня провел совещание по развитию ракетно-космической отрасли. Она, безусловно, входит в число жизненно важных секторов национальной экономики и решает задачи, требующие бесперебойной работы, интенсивность которой в связи с пандемией снизилась.

Владимир Путин провел сеанс видеосвязи с МКС

Владимир Путин предложил поговорить, какие предпринимаются меры для защиты людей, чья работа не может быть приостановлена. А также о том, как будет построена деятельность отрасли в перспективе, как будет восстанавливаться в полном объеме. Разумеется, при соблюдении требований, связанных с санитарно-эпидемиологической обстановкой, добавил он.

Безусловным приоритетом президент назвал развитие программы пилотируемых полетов. "Традиционно, это сильная сторона российской космонавтики, и нужно сохранить здесь лидерство", - подчеркнул он. Решение этой задачи во многом связано с созданием транспортной системы нового поколения. "Летные испытания нового пилотируемого транспортного корабля планируется провести в 2023 году с космодрома Восточный", - объявил Путин и попросил рассказать, что делает "Роскосмос", чтобы запуск состоялся по графику, в срок.

Фото: AFP/Kirill KUDRYAVTSEV
Названа дата запуска российского аппарата "Луна-26"

"Россия должна укреплять свои позиции на мировом рынке пусковых услуг. При этом крайне важно, чтобы наши средства выведения оставались конкурентоспособными и востребованными", - заявил президент, подчеркнув, что в установленные сроки на космодроме Восточный должна быть создана инфраструктура под ракетные комплексы тяжелого и сверхтяжелого класса. Начало их летных испытаний намечено соответственно на 2023-й и 2028 годы.

Глава государства также призвал активнее использовать возможности и механизмы частно-государственного партнерства: "Это общемировая практика, которая позволяет быстро и достаточно эффективно добиваться нужных результатов, в том числе создавать инновационные высокотехнологичные разработки и коммерчески успешные продукты". Президент расспросил участников, как стимулировать такое партнерство, какие новые формы нужно использовать, чтобы это направление развивалось успешно, как привлечь в отрасль дополнительные инвестиции.

Запуск российского модуля "Наука" к МКС отложен на 2021 год
Власть Работа власти Госуправление Общество Космос Президент

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин анонсировал новый разговор с Трампом
В Совфеде назвали кощунством снос памятника маршалу Коневу в Чехии
В Совбезе призвали создать новую медиаполитику по воспитанию молодежи
За сутки в России добавилось 1786 заболевших COVID-19 в 57 регионах
Мексика согласилась снизить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки
Борис Грызлов: Ряд политиков Запада ведет наступление на память о Победе
Какие меры приняло правительство для поддержки населения и бизнеса