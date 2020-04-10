Путин назвал приоритет ракетно-космической отрасли

Развитие пилотируемых полетов президент назвал безусловным приоритетом ракетно-космической отрасли.

Вчера глава государства обсудил ситуацию на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. А сегодня провел совещание по развитию ракетно-космической отрасли. Она, безусловно, входит в число жизненно важных секторов национальной экономики и решает задачи, требующие бесперебойной работы, интенсивность которой в связи с пандемией снизилась.

Владимир Путин предложил поговорить, какие предпринимаются меры для защиты людей, чья работа не может быть приостановлена. А также о том, как будет построена деятельность отрасли в перспективе, как будет восстанавливаться в полном объеме. Разумеется, при соблюдении требований, связанных с санитарно-эпидемиологической обстановкой, добавил он.

Безусловным приоритетом президент назвал развитие программы пилотируемых полетов. "Традиционно, это сильная сторона российской космонавтики, и нужно сохранить здесь лидерство", - подчеркнул он. Решение этой задачи во многом связано с созданием транспортной системы нового поколения. "Летные испытания нового пилотируемого транспортного корабля планируется провести в 2023 году с космодрома Восточный", - объявил Путин и попросил рассказать, что делает "Роскосмос", чтобы запуск состоялся по графику, в срок.

"Россия должна укреплять свои позиции на мировом рынке пусковых услуг. При этом крайне важно, чтобы наши средства выведения оставались конкурентоспособными и востребованными", - заявил президент, подчеркнув, что в установленные сроки на космодроме Восточный должна быть создана инфраструктура под ракетные комплексы тяжелого и сверхтяжелого класса. Начало их летных испытаний намечено соответственно на 2023-й и 2028 годы.

Глава государства также призвал активнее использовать возможности и механизмы частно-государственного партнерства: "Это общемировая практика, которая позволяет быстро и достаточно эффективно добиваться нужных результатов, в том числе создавать инновационные высокотехнологичные разработки и коммерчески успешные продукты". Президент расспросил участников, как стимулировать такое партнерство, какие новые формы нужно использовать, чтобы это направление развивалось успешно, как привлечь в отрасль дополнительные инвестиции.