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10.04.2020 10:55
Рубрика: Власть

Путин поручил дополнительно помочь людям пожилого возраста из-за COVID-19

Текст: Кира Латухина

Оказать дополнительную поддержку людям пожилого возраста и гражданам в группе риска, а также пансионатам поручил глава государства по итогам встречи со своими полпредами.

Фото: iStock
Путин поручил увеличить производство антисептиков и масок

Главы регионов совместно с Минтрудом должны обеспечить в связи с распространением коронавируса реализацию комплекса мер дополнительной поддержки граждан пожилого возраста и граждан, отнесенных к группам риска, а также организаций, предназначенных для пребывания граждан пожилого возраста, инвалидов и иных категорий. Доклад нужно подготовить до 15 апреля и предоставлять еженедельно.

Кроме того, главы регионов должны будут определить перечни системообразующих организаций, требующих господдержки.

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