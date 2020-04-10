Путин поручил дополнительно помочь людям пожилого возраста из-за COVID-19

Оказать дополнительную поддержку людям пожилого возраста и гражданам в группе риска, а также пансионатам поручил глава государства по итогам встречи со своими полпредами.

Главы регионов совместно с Минтрудом должны обеспечить в связи с распространением коронавируса реализацию комплекса мер дополнительной поддержки граждан пожилого возраста и граждан, отнесенных к группам риска, а также организаций, предназначенных для пребывания граждан пожилого возраста, инвалидов и иных категорий. Доклад нужно подготовить до 15 апреля и предоставлять еженедельно.

Кроме того, главы регионов должны будут определить перечни системообразующих организаций, требующих господдержки.