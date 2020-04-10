Путин поручил компенсировать регионам лечение больных коронавирусом

Правительство рассмотрит возможность направления средств, в том числе Фонда обязательного медицинского страхования, на компенсацию региональным бюджетам расходов на медпомощь жителям других регионов, больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также расходов, возникающих на их транспортировку к месту лечения и обратно. Доклад Владимир Путин указал представить до 15 апреля. Об этом говорится в перечне поручений по итогам встречи с полпредами, опубликованном на сайте Кремля.

Еще президент поручил реализовать комплекс мер по обеспечению устойчивости региональных бюджетов, предусмотрев оказание финансовой поддержки за счет средств госказны. Доклад нужно подготовить до 25 апреля, далее - ежемесячно.

Владимир Путин указал провести инвентаризацию во всех медицинских организациях (независимо от формы собственности) для оценки готовности к лечению больных коронавирусом. А также принять меры по укомплектованию медицинских организаций персоналом, при необходимости предусмотрев перепрофилирование врачей других специальностей, привлечение преподавателей, аспирантов и студентов медвузов и научных организаций.