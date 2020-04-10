Путин поручил организовать информцентр по ситуации с коронавирусом

Координация по вопросам борьбы с распространением коронавируса будет идти через единый ресурс Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. Такое поручение глава государства дал по итогам совещания со своими полпредами в федеральных округах.

Этот информационный центр станет единым информресурсом для межведомственного взаимодействия и обмена информацией в целях подготовки решений (мероприятий) по борьбе с распространением коронавируса и контроля за их реализацией. В частности, там будет размещена информация о решениях глав регионов в сфере борьбы с коронавирусом. Также центр поможет проводить мониторинг и прогнозирование ситуации.

Еще ресурс будет содержать информацию о готовности региональных систем здравоохранения к оказанию медицинской помощи, исходя из различных сценариев распространения COVID-19.