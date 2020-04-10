Путин поручил увеличить производство антисептиков и масок

Глава государства поручил Минпромторгу принять меры по увеличению производства, закупок, поставок, а также резервов антисептиков, медицинских масок, аппаратов ИВЛ, лекарств для лечения от коронавируса и стратегически значимых препаратов. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания с полпредами президента, опубликованном на сайте Кремля.

Речь идет о дезинфицирующих средствах, медицинских изделиях и средствах для индивидуальной защиты в объемах, обеспечивающих покрытие потребностей медицинских организаций и населения.

Также об обеспечении необходимого объема аппаратов искусственной вентиляции легких и их комплектующих и лекарственных препаратов для лечения COVID-19, препаратов перечня стратегически значимых и жизненно важных и необходимых лекарств.

Нарастить производство и закупки нужно с учетом различных сценариев распространения новой коронавирусной инфекции.

Доклад глава государства поручил предоставлять еженедельно, а ответственным назначил профильного министра Дениса Мантурова.