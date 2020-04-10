Путин утвердил меры по борьбе с коронавирусом в регионах

Президент РФ Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам совещания со своими полпредами в федеральных округах. Речь идет о мониторинге ситуации с коронавирусом, компенсациях региональным бюджетам, оценке готовности медучреждений к развитию разных сценариев распространения инфекции, а также об увеличении производства и закупок медицинских масок, средств дезинфекции и аппаратов ИВЛ.

1. Мониторинг ситуации с коронавирусом и межведомственное взаимодействие, обмен информацией будет идти через единый информресурс ИЦК. Там же будут размещены сведения о готовности региональных систем здравоохранения к оказанию медицинской помощи исходя из различных сценариев распространения COVID-19 и развития санитарно-эпидемиологической обстановки.

2. Правительство рассмотрит возможность направления средств, в том числе Фонда обязательного медицинского страхования, на компенсацию региональным бюджетам расходов на медицинскую помощь больным коронавирусом из других регионов.

3. Правительство и главы регионов совместно с рабочей группой Госсовета с использованием единого информационного ресурса ИЦК обеспечат инвентаризацию в медицинских организациях независимо от формы собственности для оценки готовности к лечению больных COVID-19. В едином информресурсе будет создана база данных.

4. Медицинские организации будут укомплектованы персоналом, при необходимости речь идет о перепрофилировании врачей других специальностей, привлечении преподавателей и студентов медвузов.

5. МВД с Росгвардией примут дополнительные меры по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в организациях, участвующих в реализации мероприятий по противодействию распространению коронавируса, и на прилегающих территориях, а также по соблюдению ограничений гражданами, возвращающимися из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

6. Будет увеличено производство, закупки, поставки, резервы (запасы) дезинфицирующих средств, медицинских изделий и средств для индивидуальной защиты, аппаратов ИВЛ, лекарств для лечения больных COVID-19, стратегически значимых и жизненно важных и необходимых препаратов с учетом различных сценариев распространения инфекции.

7. Граждане пожилого возраста и те, кто в группах риска, а также организации для пребывания лиц пожилого возраста, инвалидов и иных категорий, получат дополнительную помощь.

8. Главы регионов определят перечни системообразующих организаций для господдержки в условиях угрозы распространения коронавируса.