Ракова: В Москве запущено регулярное тестирование на коронавирус медицинских и социальных работников

Регулярное тестирование на коронавирус работников социальной сферы и здравоохранения, работающих с жителями, запустили в столице. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она рассказала:

- В неблагополучной эпидемиологической ситуации работники социальной сферы продолжают ежедневно помогать жителям города. Чтобы обеспечить их безопасность и контроль за состоянием здоровья, мы проводим регулярные тестирования. Среди основных групп: врачи поликлиник, которые ходят по вызовам на дом, медработники, ведущие прием в учреждениях, администраторы поликлиник, сиделки, социальные работники и волонтеры, доставляющие предметы первой необходимости и осуществляющие другие услуги для жителей на самоизоляции. Общее число охваченных скринингом сотрудников составляет около 15 тысяч человек.

По ее словам, прорабатывается и вопрос расширения регулярного тестирования и других городских служб, взаимодействующих с горожанами. Речь в частности, идет о полицейских, работников транспорта, продовольственных магазинов, аптек, зоомагазинов и других работников сферы обслуживания.