Андрей Воробьев: Режим пропусков в Подмосковье будет вводиться поэтапно

Добрый вечер, уважаемые жители.

Мое очередное обращение связано с ужесточением правил нашей жизни на следующую неделю. К сожалению, коронавирус распространяется - мы перевалили за тысячу заболевших. Выявляем все больше больных пневмонией - средней тяжести и тяжелых. Именно для них мы готовили койки, которые оснащены кислородом, аппаратами ИВЛ и всем необходимым. Наша задача - не дать медицине захлебнуться в тяжелых диагнозах.

Для этого карантин. Для этого со следующей недели мы по сути полностью останавливаем стройку наших школ, детсадов, многоквартирных домов. Остаются работать только самые необходимые предприятия. Фабрики, заводы могут работать, но с обязательным соблюдением всех санитарных правил - дистанции, маски, контроль температуры. Все это работодатель должен обеспечить.

Режим пропусков будет вводиться поэтапно - мы сделаем его максимально удобным. Мы подготовили платформу Услуги.Мосрег.Ру, где человек, который идет на работу, или передвигается из Москвы в область, или едет по уважительной причине, должен будет зарегистрироваться. Мы будем действовать поэтапно, аккуратно. И даже если ты не зарегистрирован, у тебя нет QR-кода - ничего страшного, если есть удостоверение личности и удостоверение с места работы. Мы обязательно разъясним и покажем, как это работает.

Со следующей недели по сути вводится усиление полиции, Росгвардии, сотрудников ГИБДД, которые наверняка вас остановят, наверняка будут задавать вопросы, с какой целью вы вышли из дома. Поэтому прошу вас оставаться дома и серьезно отнестись к требованиям, которые ставит перед нами жизнь для того, чтобы не допустить распространение вирусом.

Есть правила, которые мы все обязаны соблюдать и выполнять. Если наберемся терпения, вирус, беда, болезни отступят и мы заживем нормальной жизнью.

Берегите себя и хороших выходных.

Источник: официальная страница Андрея Воробьева в Instagram