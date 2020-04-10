Андрей Воробьев: Режим пропусков в Подмосковье будет вводиться поэтапно

Новости

Власти Москвы отменили платную парковку для медиков 21:58
В Ростове больницу закрыли на карантин из-за коронавируса 21:49
Собянин: Временно останавливается каршеринг, а салоны красоты открывать рано 21:48
В Магнитогорске объяснили вручение просроченных продуктов труженице тыла 21:35
В Подмосковье со следующей недели вводят пропускной режим 21:13
В НАО выявлен первый случай заболевания коронавирусной инфекцией 21:11
В Липецкой области приезжих из Москвы и Петербурга отправят на карантин 21:04
В Германии нашли зачатки коллективного иммунитета к коронавирусу 21:02
Собянин: 40 поликлиник в Москве начали прием больных с коронавирусом 20:46
Российские гипермаркеты начали предлагать покупателям бесплатные такси 20:31
В рейтинге самых популярных автомобилей Москвы сменился лидер 20:30
Фигуристка Медведева призвала собрать средства для региональных больниц 20:15
Собянин: Пропускная система в столице будет внедряться с будущей недели 20:14
ВОЗ: Распространение коронавируса в ключевых странах ЕС замедлилось 20:11
Минэкономразвития: Правительство не допустит банкротства авиакомпаний 20:06
БелАЗ отправил самосвалы за Северный полярный круг 19:31
Клишас: СФ готов к работе с Минюстом по кодификации мер в связи с COVID-19 19:26
Новгородские следователи ищут автора фейка о коронавирусе в колонии 19:22
В Сочи во двор многоэтажки неизвестный выбросил муляж гранаты 19:20
В Крыму экипаж яхты "Варвара" по решению суда поместят в обсерватор 19:17
В Пскове сотрудник городской больницы заразился COVID-19 19:06
На Кубани вспыхнул новый крупный лесной пожар 19:04
В Пятигорске суд арестовал мужчину, взявшего в заложники детей 18:57
Ретейлеры начнут сообщать о передвижении табачной продукции онлайн 18:56
Haval начал выпуск "убийцы "Патриота" на заводе в Тульской области 18:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Двадцать способов снизить платежи за электричество
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
10.04.2020 21:01
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Андрей Воробьев: Режим пропусков в Подмосковье будет вводиться поэтапно

Текст: Андрей Воробьев ( губернатор Московской области)
Добрый вечер, уважаемые жители.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Мое очередное обращение связано с ужесточением правил нашей жизни на следующую неделю. К сожалению, коронавирус распространяется - мы перевалили за тысячу заболевших. Выявляем все больше больных пневмонией - средней тяжести и тяжелых. Именно для них мы готовили койки, которые оснащены кислородом, аппаратами ИВЛ и всем необходимым. Наша задача - не дать медицине захлебнуться в тяжелых диагнозах.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Собянин: Пропускной режим - это неудобства, но выбора у нас нет

Для этого карантин. Для этого со следующей недели мы по сути полностью останавливаем стройку наших школ, детсадов, многоквартирных домов. Остаются работать только самые необходимые предприятия. Фабрики, заводы могут работать, но с обязательным соблюдением всех санитарных правил - дистанции, маски, контроль температуры. Все это работодатель должен обеспечить.

Режим пропусков будет вводиться поэтапно - мы сделаем его максимально удобным. Мы подготовили платформу Услуги.Мосрег.Ру, где человек, который идет на работу, или передвигается из Москвы в область, или едет по уважительной причине, должен будет зарегистрироваться. Мы будем действовать поэтапно, аккуратно. И даже если ты не зарегистрирован, у тебя нет QR-кода - ничего страшного, если есть удостоверение личности и удостоверение с места работы. Мы обязательно разъясним и покажем, как это работает.

Со следующей недели по сути вводится усиление полиции, Росгвардии, сотрудников ГИБДД, которые наверняка вас остановят, наверняка будут задавать вопросы, с какой целью вы вышли из дома. Поэтому прошу вас оставаться дома и серьезно отнестись к требованиям, которые ставит перед нами жизнь для того, чтобы не допустить распространение вирусом.

Есть правила, которые мы все обязаны соблюдать и выполнять. Если наберемся терпения, вирус, беда, болезни отступят и мы заживем нормальной жизнью.

Берегите себя и хороших выходных.

Источник: официальная страница Андрея Воробьева в Instagram

Власть Работа власти Московская область Губернатор Московской области Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Собянин: Повышение детских пособий - мера не временная, а постоянная
Андрей Воробьев: Режим пропусков в Подмосковье будет вводиться поэтапно
Анна Попова: Иммунитет к коронавирусу имеют только 3% россиян
Кабмин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет
Осужденные устроили бунт в иркутской колонии
Борис Грызлов: Ряд политиков Запада ведет наступление на память о Победе
Какие меры приняло правительство для поддержки населения и бизнеса