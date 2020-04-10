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10.04.2020 10:24
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Кандалы, гусарский шлем и ружейный замок пополнят выставки столичных музеев

Текст: Ирина Огилько

Специалисты завершили реставрацию находок, сделанных во время раскопок на Биржевой площади. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

По данным специалистов, реставрация шла чуть более двух лет. "В 2017 году во время раскопок на Биржевой площади археологам удалось обнаружить целый "кладовый" комплекс, требовавший научного изучения. Полученные данные значительно обогащают представления о средневековой Москве и роли Великого Посада. В ходе проведенных исследований было установлено, что все артефакты датируются XVI - началом XVII веков", - прокомментировал глава Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

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Среди множества находок из этого клада руководитель департамента отметил железный шлем "мисрского" типа - так называемая "мисюрка", в виде полусферы с медным орнаментированным крепежом на верхушке под плюмаж и перфорацией по краю под глухую кольчужную бармицу, а также наруч латного доспеха. Ещё один предмет - колесцовый ружейный замок и фрагмент клинкового оружия (польской "карабелы" или гусарского палаша), который являлся типичным оружием всадника. Хорошо сохранился полноценный комплект кандальника: кандалы ножные, ручные, ошейник, цепь.

Всего тогда было найдено порядка 800 артефактов, изучена площадь более 140 кв.м. Мощность культурного слоя составляла 3,5 метра без учета углубленных ниже материковой поверхности построек - там мощность слоя достигла 4,5-5 м. Вскоре самые яркие артефакты будут выставлены в одном из музеев Москвы.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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