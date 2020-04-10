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10.04.2020 13:10
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"Ленинка" приглашает на бесплатные онлайн-экскурсии

Текст: Елена Демина
Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости
Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости

Российская государственная библиотека (РГБ) запускает новый цикл онлайн-программ - "Экскурсоводы Ленинки рассказывают". Все, кто давно хотел сходить на обзорную экскурсию по РГБ, погрузиться в историю самого большого читального зала в Европе, а также узнать больше о Доме Пашкова, теперь могут сделать это не выходя из дома и совершенно бесплатно.

Фото: Vladimir Tokarev/ wikimedia.org
Что предлагает Ленинская библиотека в условиях карантина

Помимо содержательных архивов и читальных залов библиотека известна своими экскурсиями. Ее сотрудники рассказывают посетителям о том, что происходит в "Ленинке" ночью, о структуре здания, особо ценных экземплярах и редких книгах.

Теперь экскурсии по РГБ доступны в онлайн-режиме. Экскурсоводы будут знакомить всех желающих с историей и архитектурой "Ленинки". Первым материалом из онлайн-цикла является рассказ экскурсовода Дарьи Хадеевой. Она повествует о том, как менялся взгляд на архитектуру на страницах журналов, о Доме Пашкова и истории Римского дворика библиотеки.

Кроме того, на сайте библиотеки доступна видеоэкскурсия-360, созданная совместно с проектом "Москва глазами инженера". Во время ее просмотра с телефона или компьютера есть возможность прокрутить камеру на 360 градусов - таким образом создается эффект присутствия.

В Москве стартовал проект "Онлайн. Библиогород"

Для тех, кто любит слушать, РГБ создала серию подкастов в рамках проекта "Слушайте Ленинку". Уже доступны четыре подкаста на Яндекс.Музыке. Помимо интересных фактов из истории библиотеки для самых юных посетителей есть аудиосказка.

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