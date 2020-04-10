Москва предоставила гостиницы работающим с больными коронавирусом медикам

Бесплатное проживание в столичных отелях вблизи стационаров и поликлиник предоставили городские власти в Москве.

"Это позволит оградить их родных и близких от риска заражения, минимизировав контакт с внешней средой, а самим врачам, санитарам и медсестрам, борющимся с распространением коронавирусной инфекции, даст возможность восстанавливать силы в комфортных условиях. Московские врачи сейчас находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Во многом благодаря их самоотверженной работе удается сдержать возникновение пиковой нагрузки на систему здравоохранения", - рассказал журналистам министр правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Главные врачи городских клинических больниц сказали "РГ", что часть их персонала с удовольствием воспользуется такой возможностью.