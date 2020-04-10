Музей имени Пушкина предложил "100 способов прожить минуту"

В старом анекдоте человек, зашедший в рюмочную, интересуется, сколько стоит капля коньяка. "Ничего", - отвечает ему бармен. "Ну, так накапайте мне сто грамм", - просит посетитель. Время - тот же коньяк. Минуты утекают сквозь пальцы. И каждая лишь капля. Новый онлайн-проект ГМИИ имени А.С. Пушкина "100 способов прожить минуту" помогает прочувствовать драгоценный вкус каждой капли времени.

На сайте проекта собраны произведения художников, истории, рассказы музейщиков и кураторов, так или иначе связанные с опытом одинокого вдохновения или трудного одиночества. Некоторым было еще горше. Как, например, Курбе, который в преклонном возрасте вынужден был после разгрома Парижской Коммуны бежать из Франции и жить в маленькой деревеньке в Альпах. Без заказчиков и коллекционеров, без друзей, без привычного круга общения. Именно здесь Курбе начинает экспериментировать с техникой живописи, с лессировками, рисуя горные пейзажи и добиваясь тончайших (и точных!) живописных эффектов. Рассказ Анны Познанской о полотне "Хижина в горах" (1874), написанном Курбе как раз в этот период, один из самых увлекательных в разделе "Время: категория созерцания". А рядом - рассказ Анны Гор, возглавляющей филиал ГЦСИ-ГМИИ в Нижнем Новгороде, о впечатлении, произведенном на нее в детстве впервые увиденной картиной Бернардо Строцци "Аллегория бренности (Старая кокетка)" (1637) и египетской мумией, и история картины Бартоломео Эстебана Мурильо "Бегство в Египет" (1675), рассказанная Светланой Загорской.

Но не только произведения из коллекции ГМИИ имени А.С. Пушкина оживают в воспоминаниях и рассказах искусствоведов и кураторов. К флешмобу (признаемся, тщательно спланированному) присоединились, например, директор афинского Музея Бенаки Полина Космодаки, куратор Музея истории искусств в Вене Джаспер Шарп. На сайте указано время встречи с ними, продолжительность онлайн сессии, время доступа после трансляции - ровно сутки.

А вот раздел "Медиакарантин" сделан для тех, кто хочет узнать тайны тайм-менеджмента из первых рук. "Ночной дневник" Яна Фабра можно будет увидеть 14 апреля. "Корона-дневник Кристы и Лорана" (2020) от профессоров медиаискусства Кристы Зоммерер и Лорана Миньонно - открыт в течение суток 20 апреля. Заглянуть в мастерскую Ирины Наховой можно 18 апреля. А с инструкцией Семена Александровского, как стать художником, точно стоит познакомиться 19 апреля. И не забудьте поставить закладку на 16 апреля, когда звезда нового поколения китайских медиахудожников Ши Чженг продемонстрирует опыт проживания повседневности Брайана Ино под лозунгом "Пришло время читать книги". К слову, лозунг актуален не только во времен COVID-19.

Наконец, в разделе "Цифровой обмен" два раза в неделю на 24 часа открывается окно к онлайн просмотру произведений важнейших современных авторов Гари Хилла, Лорана Грассо, Клемана Кожитора, Таус Махачевой, группы "Провмыза", Юлиана Розефельдта и других прямо у себя дома. Первая работа - одноканальная видеоинсталляция "Черное солнце" (2014) Лорана Грассо, появится уже в эту субботу 11 апреля.

Все материалы будут публиковаться и находиться в открытом доступе на сайте: 100waystoliveaminute.pushkinmuseum.art. Обновления - на странице сайта музея #НаединесПушкинским и в социальных сетях.