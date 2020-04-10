Названы самые популярные и необычные имена детей в Москве

Популярными именами для новорожденных в Москве за первый квартал стали Александр и София, а самыми необычными - Искра, Весна и Елисей-Косма, сообщает пресс-служба московского управления ЗАГС.

В пятерку популярных имен для девочек также вошли имена Мария - так назвали 552 малышки, Анна (523), Алиса (445) и Полина (418). В качестве необычных имен управление ЗАГС выделяет имя Афина - в честь древнегреческой богини назвали трех девочек. Имя главной героини романа Михаила Шолохова "Тихий Дон" - Аксиния - дали двум москвичкам. Так же в новом году зарегистрированы Мальвина, Искра, Василиса и Весна.

Мальчиков чаще всего называли Максим (588 новорожденных), Михаил (537) и Артем (425). Из необычных - Тристан, Ахиллес и Елисей-Косма. Еще один малыш получил имя Ной. Кроме этого, в столице теперь есть Брайан, Алекс и Райан.

Напомним, до особого распоряжения зарегистрировать рождение ребенка можно во всех отделах ЗАГС Москвы, кроме Замоскворецкого, Архивно-информационного и Дворцов бракосочетания. Получить услугу можно через Единый портал госуслуг или по телефону +7 (495) 777-77-77.