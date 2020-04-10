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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Порядок регистрации безработных в Москве упрощен

Текст: Ангелина Зеленькова
За последние 10 дней, начиная с 30 марта, в Центр занятости населения "Моя работа" обратились за пособием по безработице свыше 30 тысяч человек. Об этом "РГ" рассказал директор центра Роман Шкут.
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Напомню, столичные власти приняли решение поддержать людей, которые потеряли работу из-за эпидемии коронавируса. В период пандемии они могут рассчитывать на повышенную городскую выплату в размере 19,5 тысячи рублей в месяц, которая не зависит от их прежнего дохода. Как рассказал Роман Шкут, регистрацией безработных, назначением пособий по безработице, поиском новой работы, как и раньше, занимается центр занятости, но делает это теперь в онлайн-режиме. Чтобы встать на учет в качестве безработного больше не нужно искать способа добыть в условиях всеобщей удаленки, справку о среднем заработке за три месяца с последнего места работы. При подаче заявления на сайте czn.mos.ru с сегодняшнего дня необходимо приложить только два документа - скан или фото разворота паспорта и трудовой книжки с записью о последнем месте работы. О прохождении собеседований с сотрудниками центра занятости и поиске новой работы, как было раньше, тоже беспокоиться не стоит - на время пандемии это условие для получения пособия отменяется.

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"Дистанционно, не обращаясь в офис центра, городскую выплату смогут получить безработные москвичи, которые отработали в этом году не менее 60 календарных дней или по направлению Центра занятости проходят профессиональное обучение. И еще условие - увольнение не должно быть связано с нарушением трудовой дисциплины или других виновных действий.

Москвичам, которые будут признаны безработными в период объявленного режима самоизоляции и в течение 30 дней после него, также будет назначена региональная компенсация", - отметил Шкут.

Фото: iStock
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Решения о перечислении доплат к пособиям по безработице жителям столицы, по его словам, принимаются в течение трех-пяти дней после подачи заявлений, а начисляться будут с апреля по 30 сентября.

Директор центра занятости отметил, что за 10 дней - с 30 марта в центр занятости для получения пособия по безработице обратились свыше 30 тысяч человек. "Только вчера признано безработными 5632 человека", - добавил он, уточнив, что за последнюю неделю уровень безработицы вырос на 0,05% до 0,45%, оставаясь, как и прежде, самым низким в стране.

Справка "РГ"

Чтобы получить пособие по безработице нужно создать личный кабинет на сайте czn.mos.ruили войти через учетную запись на Госуслугах. Затем нужно заполнить заявку и прикрепить скан/фото паспорта и трудовой книжки (для тех, кто не работал - документ об образовании). Сотрудник центра занятости свяжется в течение трех рабочих дней. Если дома нет компьютера или интернета, возможна запись на прием в онлайн-кабинеты в офис центра по телефону: 7(495)705-75-75.

Экономика Пенсии и пособия Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пособия по безработице

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