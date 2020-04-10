Порядок регистрации безработных в Москве упрощен

За последние 10 дней, начиная с 30 марта, в Центр занятости населения "Моя работа" обратились за пособием по безработице свыше 30 тысяч человек. Об этом "РГ" рассказал директор центра Роман Шкут.

Напомню, столичные власти приняли решение поддержать людей, которые потеряли работу из-за эпидемии коронавируса. В период пандемии они могут рассчитывать на повышенную городскую выплату в размере 19,5 тысячи рублей в месяц, которая не зависит от их прежнего дохода. Как рассказал Роман Шкут, регистрацией безработных, назначением пособий по безработице, поиском новой работы, как и раньше, занимается центр занятости, но делает это теперь в онлайн-режиме. Чтобы встать на учет в качестве безработного больше не нужно искать способа добыть в условиях всеобщей удаленки, справку о среднем заработке за три месяца с последнего места работы. При подаче заявления на сайте czn.mos.ru с сегодняшнего дня необходимо приложить только два документа - скан или фото разворота паспорта и трудовой книжки с записью о последнем месте работы. О прохождении собеседований с сотрудниками центра занятости и поиске новой работы, как было раньше, тоже беспокоиться не стоит - на время пандемии это условие для получения пособия отменяется.

"Дистанционно, не обращаясь в офис центра, городскую выплату смогут получить безработные москвичи, которые отработали в этом году не менее 60 календарных дней или по направлению Центра занятости проходят профессиональное обучение. И еще условие - увольнение не должно быть связано с нарушением трудовой дисциплины или других виновных действий.

Москвичам, которые будут признаны безработными в период объявленного режима самоизоляции и в течение 30 дней после него, также будет назначена региональная компенсация", - отметил Шкут.

Решения о перечислении доплат к пособиям по безработице жителям столицы, по его словам, принимаются в течение трех-пяти дней после подачи заявлений, а начисляться будут с апреля по 30 сентября.

Директор центра занятости отметил, что за 10 дней - с 30 марта в центр занятости для получения пособия по безработице обратились свыше 30 тысяч человек. "Только вчера признано безработными 5632 человека", - добавил он, уточнив, что за последнюю неделю уровень безработицы вырос на 0,05% до 0,45%, оставаясь, как и прежде, самым низким в стране.

Справка "РГ"

Чтобы получить пособие по безработице нужно создать личный кабинет на сайте czn.mos.ruили войти через учетную запись на Госуслугах. Затем нужно заполнить заявку и прикрепить скан/фото паспорта и трудовой книжки (для тех, кто не работал - документ об образовании). Сотрудник центра занятости свяжется в течение трех рабочих дней. Если дома нет компьютера или интернета, возможна запись на прием в онлайн-кабинеты в офис центра по телефону: 7(495)705-75-75.