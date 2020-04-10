Ракова: Столичные больницы и скорая работают на пределе

За последние дни в столице резко увеличилось число госпитализаций с коронавирусом. По сравнению с прошлой неделей количество госпитализированных выросло вдвое. Из них более 85% поступают с пневмонией. Об этом сообщает заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр привела цифры: количество больных пневмонией по сравнению с прошлой неделей выросло более чем в два раза - с 2,6 тысячи случаев до 5,5 тысячи. Резко увеличилась и нагрузка на здравоохранение города. "Сейчас наши стационары и служба скорой помощи работают на пределе", - заявила Анастасия Ракова.

Всего в стационарах Москвы сейчас проходят лечение уже более 6,5 тысячи больных. Эксперты утверждают: пик заболеваемости еще не достигнут, значит число заболевших и госпитализированных будет расти.

Оперативный штаб предупреждает: режим самоизоляции крайне необходимо соблюдать всем москвичам, независимо от возраста.