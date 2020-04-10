Собянин повысил пособия на детей от 3 до 7 лет в малообеспеченных семьях

Новый размер пособия на ребенка от 3 до 7 лет составит 7613 рублей в месяц. Причем выплаты будут перерассчитаны, начиная с января 2020 года.

"Повышение пособия - мера не временная, а постоянная. Его будут выплачивать и после окончания пандемии коронавируса", - подчеркнул Собянин.

При этом он отметил: "Но есть один важный нюанс. В нынешней ситуации очень сложно судить о реальных доходах семей по справкам двух-трехмесячной давности. Ситуация могла измениться и не в лучшую сторону.

Поэтому в период действия режима повышенной готовности москвичи, потерявшие работу, смогут оформить пособие на ребенка без учета доходов прошлых лет и нынешних выплат по безработице".

По словам главы города, повышение пособия поддержит семьи, в которых воспитывается 90 тысяч детей от 3 до 7 лет. Первый раз пособие в новом размере и доплата за январь-апрель будут перечислены в составе майской выплаты (28 апреля).