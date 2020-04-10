Собянин призвал готовиться к серьезному испытанию коронавирусом

Москве предстоят серьезные испытания в борьбе с коронавирусом, заявил мэр Сергей Собянин в интервью РИА Новости.

От конкретных прогнозов по срокам спада заболеваемости глава города воздержался. "Это дело неблагодарное, - сказал Собянин. - Сколько ученых, инфекционистов - столько и прогнозов". По мнению мэра, сейчас важно не строить модели будущего, а выстроить и отладить систему, которая помогла бы минимизировать последствия пандемии. Речь идет о максимальном тестировании и подготовке больниц, о контроле за соблюдением самоизоляции и карантина. Важно также соблюсти баланс экономики и санитарных мер.

"Прогнозировать можно, - отметил Собянин. - Но нам надо готовиться к испытанию".