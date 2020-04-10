Собянин: Пропускная система в столице будет внедряться с будущей недели

Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем очередном блоге, посвященном ситуации в столице.

"Пропускной режим передвижения по городу - это неизбежные дополнительные ограничения и неудобства. Но когда речь идет о здоровье и жизни огромного количества людей, выбора нет. Особенно, когда мы видим, что, к сожалению, не все соблюдают установленные ограничения. На следующей неделе будем постепенно вводить пропускной режим", - сообщил Собянин. И пояснил: на первом этапе пропуска будут введены для поездок на работу. На втором этапе - для поездок в других целях. И на третьем этапе - если понадобится - передвижение внутри района. О сроках введения каждого из этапов скажем дополнительно.

При этом Собянин подчеркнул: пропускная система будет носить заявительный характер. Но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений.