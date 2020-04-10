Собянин: В ближайшие дни число больниц для приема коронавирусных больниц достигнет 50

О новых мерах по борьбе с коронавирусом в столице сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Их принятие он объяснил так: "До последнего времени нам удавалось это сделать. Количество больных коронавирусом росло, но не драматическими темпами.

Теперь я скажу о том, что происходит последние дни. Как я вижу складывающуюся ситуацию. Как ее видят санитарные службы и врачи.

Начиная с понедельника, ситуация начала ухудшаться. Большая часть пациентов поступает еще до того как был установлен лабораторно диагноз - коронавирус. Но по клинической картине и лучевой диагностике врачи видят, что, с высокой долей вероятности это именно коронавирус. Ничего хорошего такая динамика роста заболеваемости нам не сулит.

Поэтому, согласовав свои действия с руководством страны, я принял следующие решения.

Во-первых, несмотря на то, что мы уже перепрофилировали 25 больниц, и еще столько же запланировано в ближайшие дни, будут переоборудованы дополнительные госпитальные мощности.

Таким образом, уже в ближайшие дни заболевших будут принимать 50 стационаров Москвы".