Собянин временно ограничил работу большинства предприятий и организаций

Он подчеркнул: "Продолжат работать только предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для функционирования города, а также медицинские организации, органы власти, правоохранительные органы, финансовые структуры, предприятия связи и транспорта, СМИ. Однако они должны максимально перевести своих сотрудников на дистанционный режим".

Об этом глава города сообщил в своем обращении к москвичам, опубликованном в его персональном блоге. Он отметил, что власти старались сохранить экономику, не плодить безработицу в Москве и соседних регионах, уберечь предприятия от серьезных финансовых проблем. Но идет быстрый рост тяжелых больных с пневмонией. Если раньше в больницы ежедневно поступало около пятисот человек, то сегодня - уже 1 300. Поэтому он вынужден пойти на новые ограничения.