В Калуге дистанционный урок прервало порно

В Калуге ученики пятого класса вместо урока посмотрели фильм для взрослых. Министр цифрового развития региона Дмитрий Разумовский прокомментировал случившееся.

Сообщение о ЧП во время дистанционного урока в лицее 36 разместила мама одного из пятиклассников в группе "Калуга и калужане" в популярной соцсети. В частности, женщина написала, что посреди урока началось "видео порнографического содержания". Мама обратилась к министру цифрового развития Дмитрию Разумовскому с вопросом о том, как защитить детей от подобного.

Глава цифрового министерства ответил калужанке в комментариях. В частности, он заметил, что ZOOM - простое, удобное, но "не самое безопасное решение для видеоуроков". Далее он приложил инструкцию по изменению настроек, которые помогут избежать подобного. Заодно посоветовал обязательно сделать конференцию защищенной и не указывать персональные данные ребенка. Здесь же он разместил ссылки на ресурсы, которые можно использовать с меньшим риском.