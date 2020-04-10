В липецких селах построят новые ФАПы

Строительство 16 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий начато в дальних селах Липецкой области. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Население сел, в которых появятся новые "островки здоровья", составляет от 100 до двух тысяч человек.

Все ФАПы будут выполнены по типовому проекту с современными фасадными решениями и комфортными внутренними помещениями. Теперь селяне смогут получать медицинскую помощь рядом с домом. В шаговой доступности будут работать приемный кабинет фельдшера, прививочный и процедурный кабинеты. ФАПы оборудуют всем необходимым для оказания первичной медико-санитарной и неотложной помощи, будет создана доступная среда для инвалидов-колясочников.

В настоящее время степень готовности всех объектов разная. В трех селах Усманского района выполнены работы по установке каркаса модулей, построены наружные сети, завершается монтаж сэндвич-панелей. А в Становлянском, Долгоруковском и Измалковском районах ведется установка свай. Также первичная медицинская помощь станет доступна жителям еще нескольких сел в Данковском, Елецком и Добровском районах.

Повышение уровня медобслуживания глава региона Игорь Артамонов называет одной из приоритетных задач.

- Качественные медицинские услуги должны быть доступны каждому жителю Липецкой области. Необходимо добиться того, чтобы помощь в случае необходимости была оказана быстро и профессионально, - подчеркивает Игорь Артамонов.