В Липецкой области приезжих из Москвы и Петербурга отправят на карантин

В Липецкой области внесли изменения в постановление №159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции": поправки обязывают приехавших из неблагополучных по эпидемической обстановке регионов самоизолироваться на две недели.

"Граждане, прибывающие в Липецкую область из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции регионов, в том числе городов Москва и Санкт-Петербург, а также Московской и Ленинградской областей обязаны соблюдать самоизоляцию на срок 14 дней со дня прибытия в Липецкую область", сообщили в обладминистрации.

Помимо этого, теперь в документе определены три территории, где ужесточаются меры против распространения коронавируса. Теперь на въезде в город Задонск, село Донское и поселок Освобождение Задонского района организованы КПП: там дежурят полицейские и медики, всем прибывающим измеряют температуру.

В настоящее время в регионе насчитывается 55 случаев коронавирусной инфекции, десять человек выздоровели, еще 45 продолжают лечение.