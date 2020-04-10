В Москве мошенники торговали псевдотестами на коронавирус

Трое мошенников в Москве решили воспользоваться всеобщей бедой - пандемией - и заработать на ней.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что оперативники обнаружили на одной из интернет-площадок объявление о продаже тестов на COVID-19. Аферисты попытались сбыть 350 единиц своей продукции по цене 2300 рублей за каждую, но были задержаны сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве. Задержанными оказались трое жителей Подмосковья.

Выяснилось, что злоумышленники продавали вовсе не тесты, а вакуумные одноразовые пробирки для отбора образцов крови, содержащие неизвестное вещество. Изъятая продукция направлена на исследование.

Задержанным фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.