В Москве стартовал проект "Онлайн. Библиогород"

Увидеть концерты, спектакли и видеоинтервью с писателями теперь можно на портале "Онлайн. Библиогород".

Как сообщает mos.ru, новый ресурс создан Дирекцией по развитию культурных центров Москвы. На сайте, по словам заммэра Натальи Сергуниной, собрана подборка книг и других материалов из фондов библиотек. Есть видеозаписи и прямые трансляции.

Все это теперь можно найти на одном портале. И больше не нужно каждый раз заходить на сайты, страницы в соцсетях и Youtube-каналы библиотек и культурных центров, чтобы посмотреть лекцию или мастер-класс.