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10.04.2020 09:43
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Москве стартовал проект "Онлайн. Библиогород"

Текст: Максим Милославский

Увидеть концерты, спектакли и видеоинтервью с писателями теперь можно на портале "Онлайн. Библиогород".

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Культурная жизнь "переехала" в онлайн

Как сообщает mos.ru, новый ресурс создан Дирекцией по развитию культурных центров Москвы. На сайте, по словам заммэра Натальи Сергуниной, собрана подборка книг и других материалов из фондов библиотек. Есть видеозаписи и прямые трансляции.

Все это теперь можно найти на одном портале. И больше не нужно каждый раз заходить на сайты, страницы в соцсетях и Youtube-каналы библиотек и культурных центров, чтобы посмотреть лекцию или мастер-класс.

Культура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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