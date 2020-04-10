В Подмосковье в подпольной нарколаборатории изъяли 10 кг мефедрона

Подпольную нарколабораторию, оборудованную по всем правилам химической науки, соорудили трое граждан Украины в арендованном доме в Серпуховском районе.

"Химическое исследование подтвердило, что сотрудниками правоохранительных органов изъято психотропное вещество мефедрон общей массой около 9,5 килограмма, что составляет примерно 28 тысяч разовых доз", - рассказала Ирина Волк.

Оперативники предполагают, что двое подозреваемых отвечали за химическое производство запрещенных веществ, а третий развозил их по адресам заказчиков.

"Химиков" задержали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Московской области при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром". Задержанных решением суда взяли под стражу.