В СИЗО 11 регионов введен режим особых условий

Директор Федеральной службы исполнения наказаний России Александр Калашников сообщил, что в 11 регионах страны в следственных изоляторах действует режим особых условий. Заявление прозвучало в ходе Петербургского международного юридического форума "9 1\5: законы коронавируса".

Режим особых условий предполагает, что новых арестованных принимает только один следственный изолятор в регионе. Встречи с адвокатами проводятся через стекло. Только в исключительных случаях возможна встреча в следственном кабинете, но в таком случае необходимо использовать маски и другую защиту. После проведения указанных мероприятий производится обработка помещений дезинфицирующим раствором и обеззараживание воздуха бактерицидными облучателями.

"В настоящее время в соответствии с национальным законодательством введен режим особых условий в следственных изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора в Москве, Санкт-Петербурге, республиках Дагестан, Карелия, Коми, Марий Эл, Краснодарском крае, Ленинградской, Московской, Мурманской и Свердловской областях", - рассказал директор ФСИН России.