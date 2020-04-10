В Туле экс-директор завода обманул государство на 44 миллиона

В Туле будут судить бывшего директора завода дробильно-сортировочного оборудования. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

Обвиняемый был директором ООО "Тульский завод ДСО" с апреля 2012 по июнь 2014 года. По версии следствия, 54-летний начальник с помощью налоговых вычетов "снизил" налог на добавленную стоимость на сумму более 44 миллионов рублей. Им были оформлены документы на поставку заводу оборудования и других товаров. Реально они не поставлялись, но в налоговые органы были поданы декларации о налоговых вычетах.

В итоге в федеральный бюджет не поступили более 44 миллионов рублей НДС. Следствием собрана доказательная база и дело передано в суд. На имущество обвиняемого на сумму 60 миллионов рублей наложен арест для обеспечения исполнения наказания, если версия следствия будет доказана в суде.